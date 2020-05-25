Украинского моряка освободили из плена пиратов в Западной Африке

Наш моряк уже в одной из стран ЕС, вскоре будет репатриирован на родину

Украинский моряк, который в апреле попал в плен к пиратам в Западной Африке, освобожден и находится на территории Европы. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов – член экипажа MV TOMMI RITSCHER (захваченное в Гвинейском заливе 19 апреля)", – написал министр.

Кулеба добавил, что Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры.

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"Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину", – написал министр.

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Как сообщалось, во время нападения на контейнеровоз TOMMI RITSCHER 19 апреля пираты взяли в плен восемь членов экипажа, в том числе и троих граждан РФ. Также в состав экипажа входили граждане Болгарии и Филиппин. Нападение произошло 19 судно стояло на рейде в порту города Котону. 11 морякам удалось закрыться в помещениях.

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Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita.

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