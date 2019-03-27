Украинского политзаключенного бросили в карцер в России

Правозащитникам удалось найти Владимира Балуха в СИЗО города Твери, но передачу для него принимать отказались

Фото: соцсети.

Украинского политзаключенного бросили в карцер в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg 2019-03-27T16:29:00+02:00 Украина Правозащитникам удалось найти Владимира Балуха в СИЗО города Твери, но передачу для него принимать отказались

Политзаключенный украинец Владимир Балух находится в СИЗО №1 города Твери, о чем сообщила российская журналистка Виктория Ивлева, ссылаясь на гражданского активиста Артема Важенкова.

Кроме того, по ее словам, испытывающего проблемы со здоровьем узника Кремля поместили в карцер.

"Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли, а Артему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не полагается", – пишет на своей странице в Facebook журналистка.

Это стало первым подтверждением местонахождения политзаключенного украинца, но сопутствующие этому обстоятельства не вызывают радости, резюмирует журналистка.

Напомним, ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чейгоз сообщил, что Балуха этапируют в одну из "красных" колоний, то есть которую полностью подчиняется приказам администрации.

До этого, как мы уже писали, его доставили в СИЗО города Армавир в Краснодарском крае РФ. При этом перед отправкой у его супруги отказались принять сумку с теплыми вещами и продуктами.

Также сообщалось, что 3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

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