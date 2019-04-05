Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных

Сегодня, 08:00

От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово"

Украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных Украина От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово"

Владимир Терещенко, украинский моряк, которого Россия удерживает в плену, наконец, получил в московском СИЗО часть писем от родных. По словам адвоката, настроение у парня боевое. Он очень ждет, что на следующем судебном заседании к нему приедут сестра и мама.

Сразу после школы Владимир подписал контракт с Военно-морскими силами Украины. Год прослужил в Крыму, а после аннексии пешком вернулся домой. И уже через месяц снова был в строю.

От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово", где нет горячей воды, что отжимается, пишет стихи и даже бросил курить. Боевого духа не теряет. Это видно из его единственного письма, которое получили родные.

"Привет! У меня все отлично. Нет болей. Кормят хорошо. Сижу в камере с парнем хорошим, нашли общий язык, так что все хорошо. Передавай бабушке что я соскучился и очень вас люблю", – из письма пленного моряка.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег моряки, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетила пленных украинских моряков

3 апреля, 17:20

При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы об условиях содержания, состоянии здоровья и оказании медпомощи

Нигерийские пираты захватили украинских моряков: появились подробности

3 апреля, 15:35

Группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak, стоящего на якоре в Дуала

Адвокат пленных моряков рассказал, повлияют ли выборы на ситуацию с захваченными моряками

3 апреля, 09:01

Новиков считает, что в данной ситуации нужно руководствоваться только Женевской конвенцией

Суд в Москве отложил рассмотрение жалоб трех украинских моряков

2 апреля, 13:57

Выяснилось, что никого из трех военнопленных не известили в установленном законом порядке

В Украине запретили сразу 18 препаратов киевского производителя

В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала повседневный образ

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Выбираем творог: 9 золотых правил

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Как выглядели звезды до того, как стали знаменитыми?

Украинские IT-шники возвращаются домой: в чем причина

Молчание – золото: 5 причин никому не рассказывать о своих планах

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

И на экране, и в жизни: известные актеры сыграли свадьбу

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном