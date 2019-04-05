Украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных

От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово"

Украинскому моряку в "Лефортово" передали часть писем от родных 2019-04-05T08:00:00+03:00 Украина От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово"

Владимир Терещенко, украинский моряк, которого Россия удерживает в плену, наконец, получил в московском СИЗО часть писем от родных. По словам адвоката, настроение у парня боевое. Он очень ждет, что на следующем судебном заседании к нему приедут сестра и мама.

Сразу после школы Владимир подписал контракт с Военно-морскими силами Украины. Год прослужил в Крыму, а после аннексии пешком вернулся домой. И уже через месяц снова был в строю.

От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово", где нет горячей воды, что отжимается, пишет стихи и даже бросил курить. Боевого духа не теряет. Это видно из его единственного письма, которое получили родные.

"Привет! У меня все отлично. Нет болей. Кормят хорошо. Сижу в камере с парнем хорошим, нашли общий язык, так что все хорошо. Передавай бабушке что я соскучился и очень вас люблю", – из письма пленного моряка.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

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