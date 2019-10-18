Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

В Украину идут четыре новых штамма гриппа: кто в зоне риска

18 октября, 13:26

По словам медиков, вирусы группы В вызывают меньше осложнений, нежели группы А

/ Фото: Pixabay

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья.

По словам завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Аллы Мироненко, всего будет циркулировать четыре вида гриппа.

"Эпидемиологическая ситуация будет довольно интересной. Есть два вируса группы А, которые у нас еще не циркулировали. Это вирус Канзас и Бризбен. Канзас в Европе появлялся в прошлом году в Испании и Португалии. А у нас его не было, ожидается в этом году. Он опасен для людей пожилого возраста или людей с хроническими заболеваниями. У них грипп будет вызывать ко всему еще и обострение своих заболеваний. Бризбен тоже новый. Но похож на Мичиган. Схожесть даже на 25% – это довольно хорошие новости", – рассказала Мироненко на пресс-конференции.

Реклама

По ее словам, также ожидаются вирусы группы В. Это Колорадо и Пхукет.

"Пхукет был в прошлом году. Поэтому мы его не боимся", – отметила Мироненко, подчеркнув, что вирусы группы В не дают таких сильных осложнений, как вирусы группы А.

В тренде
Что скрывают за колючей проволокой Зоны отчуждения: спецрепортаж "По следам тайны Чернобыля"

Ранее мы выясняли все про профилактику гриппа: восемь доступных продуктов для повышения иммунитета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

грипп эпидемия ОРВИ простуда штамм грипп в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетей
В Запорожье люди взяли штурмом магазин секонд-хенда: видео и реакция соцсетейЗапорожье
Украинка решила математическую загадку века
Украинка решила математическую загадку векаУкраина
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озера
Искали пять дней: тело чиновника луцкого горсовета нашли на дне озераЗапад
В Днепре мужчина прямо на улице избил жену
В Днепре мужчина прямо на улице избил женуДнепр

Новости партнеров

Loading...
загрузка...