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  1. Последние новости Украины

Украину накроет дождевой циклон, местами резко похолодает

5 мая, 14:46

Сергей Мартынец

Украинцев ждут не только дожди с грозами, но и штормовой ветер

В ближайшие дни греметь будет вся Украина. В среду дожди с грозами пройдут в большинстве областей, а температура воздуха в зависимости от региона будет "прыгать" от заморозков до +23. Такую погоду принесет нам циклон. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра Украину и соседние страны накроет дождевой циклон с атмосферными фронтами (карта), в то время как Западная Европа будет греться на солнце.

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"В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на востоке будут греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. В западных областях погода будет существенно отличаться: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов. К тому же на западе еще и ожидается холодная погода. Ближайшей ночью там ожидается всего 2-7 градусов, в Карпатах заморозки. А если заморозки и высокая влажность – это высокая вероятность снега (в горах). В большинстве областей Украины ночью будет 6-12 градусов, днем ​​в среду 13-18 градусов. Более теплый воздух охватит восток Украины, Днепр с районами и большинство южной части – до 18-23 градусов. Правда, Одесская и Николаевская область будут скромнее, днем ​​около 13-17 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 6 мая воздух будет насыщен влагой, периодический дождь, западный ветер и похолодание до 15 градусов. А в четверг-пятницу похолодает еще на 2-4 градуса.

В тренде
Украину накроет дождевой циклон, местами резко похолодает

Синоптик добавила, что небольшое потепление начнется в субботу, 9 мая, а в воскресенье-понедельник рванет до 20-24 градусов. Однако уже 12-13 мая снова температура воздуха снизится до 14-15 тепла.

В Украину пришел последний месяц весны. Погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

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Смотрите также, как 4 мая в Киеве шел ливень с градом:

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погода дождь прогноз погоды циклон синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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