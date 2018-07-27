Украину накроет град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение

На западной Украине ожидается подтопление территорий и селевые потоки в горах

Стихия и сегодня продолжит терзать Украину – ожидаются сильные дожди и ветер, также ожидается град и подтопления территорий. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели со ссылкой на синоптиков сообщают, что 27 июля в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами очень сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. В течение сегодняшнего дня по всей Украине грозы. В столице также ожидается дождь с грозой.

В то же время сегодня-завтра есть угроза подъема уровней воды на 0,3-0,8 м на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока. В течение 27-29 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается возобновление подъема уровней воды на 0,5 – 1,5 м.

Спасатели также предупреждают о возможно затоплении сельскохозяйственных угодий, а в горах угроза образования локальных селевых потоков.

27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

После мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.

Как сообщалось, из-за непогоды в Украине без электричества остались 117 населенных пунктов. Больше всего пострадала Запорожская область.

Как мы уже писали, терпеть дождливую погоду осталось недолго. Синоптики и вовсе прогнозируют жару до +38. Циклон, который висит над Черным морем и поливает Украину дождями, очень скоро отправится в Европу.