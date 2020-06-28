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Украину накроет грозами с градом и шквалами: где будет штормить

28 июня, 21:42

Елена Вус Елена Вус

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине в понедельник, 29 июня, снова ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах возможны грозы, град и шквалы ветра.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своем Telegram-канале.

Так, грозы завтра обрушатся на Левобережье, а также на западные области Украины. В отдельных районах возможны град и шквалы до 20 метров в секунду.

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Ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что грозовые дожди продолжатся в ближайшие два дня – 29 и 30 июня мокро будет в большинстве областей страны. При этом будет очень жарко, столбик термометров перевалит за отметку в 30 градусов.

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтоплено более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести. Всего в этих трех областях повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. В пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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погода прогноз погоды гроза штормовое предупреждение град ГСЧС шквалы Укргидрометцентр

Источник: Сегодня

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