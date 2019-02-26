Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украину накроет мокрый снег: синоптики рассказали об ухудшении погоды

Сегодня, 09:18

В Украину пришло потепление, однако погода внесла коррективы и преподнесет украинцам неприятный сюрприз

Фото: Getty Images
Украину накроет мокрый снег: синоптики рассказали об ухудшении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4e5/913/5c74e5913d88f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4e5/913/5c74e5913d88f.jpg Украина В Украину пришло потепление, однако погода внесла коррективы и преподнесет украинцам неприятный сюрприз

Сегодня практически по всей территории страны ожидается непогода из-за осадков в виде мокрого снега, хотя температура везде будет плюсовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе осадки ожидаются только в Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Температура воздуха 4-6 градусов выше нуля.

В центральных, северных и восточных областях везде будет идти мокрый снег, в том числе и в столице Украины. Синоптики обещают также плюсовую температуру 2-4 градуса.

На юге погода на самую малость будет теплее – 3-5 градусов выше нуля и осадки в виде мокрого снега.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, синоптики, мокрый снег

Вы сейчас просматриваете новость " Украину накроет мокрый снег: синоптики рассказали об ухудшении погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саудовской Аравии выпал снег: появились впечатляющие видео

18 февраля, 16:36

Местные жители уже оборудовали пункты продажи саней, лыж и других средств для развлечения на снегу

В Киеве – первый жаркий рекорд зимы

18 февраля, 14:53

17 февраля погода соответствовала концу марта

Зима в тропическом раю: на Гавайи обрушился арктический шторм

12 февраля, 18:47

Один из островов едва ли не впервые в истории южного штата занесло слоем снега в несколько сантиметров

Самые холодные за 130 лет: морозы в России установили рекорд

12 февраля, 02:22

Первая декада месяца в Томской области РФ оказалась на 15,6 градусов холоднее обычного

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Вот что на Крюковском вагонном заводе делают с тепловозами США

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

"Зайцева сильнее меня": Дронов зачитал последнее слово в суде

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

"Освобождение Украины от кума Путина": ответ Медведчука

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Подводные камни установки счетчика
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Вчера, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

Вчера, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Без российских наблюдателей: как Киев "отцеплял московский вагон" на выборах

24 февраля, 07:51

Украина, не пустив на выборы российских наблюдателей, вызвала критику ОБСЕ и понимание международного сообщества

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

24 февраля, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

Лилия Ребрик показала свой роскошный гардероб

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор