Украину накроет мокрый снег: синоптики рассказали об ухудшении погоды

В Украину пришло потепление, однако погода внесла коррективы и преподнесет украинцам неприятный сюрприз

Фото: Getty Images

Украину накроет мокрый снег: синоптики рассказали об ухудшении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4e5/913/5c74e5913d88f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4e5/913/5c74e5913d88f.jpg 2019-02-26T09:18:00+02:00 Украина В Украину пришло потепление, однако погода внесла коррективы и преподнесет украинцам неприятный сюрприз

Сегодня практически по всей территории страны ожидается непогода из-за осадков в виде мокрого снега, хотя температура везде будет плюсовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе осадки ожидаются только в Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Температура воздуха 4-6 градусов выше нуля.

В центральных, северных и восточных областях везде будет идти мокрый снег, в том числе и в столице Украины. Синоптики обещают также плюсовую температуру 2-4 градуса.

На юге погода на самую малость будет теплее – 3-5 градусов выше нуля и осадки в виде мокрого снега.

Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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