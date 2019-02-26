Украину накроет мокрый снег: синоптики рассказали об ухудшении погоды
В Украину пришло потепление, однако погода внесла коррективы и преподнесет украинцам неприятный сюрприз
Сегодня практически по всей территории страны ожидается непогода из-за осадков в виде мокрого снега, хотя температура везде будет плюсовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе осадки ожидаются только в Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Температура воздуха 4-6 градусов выше нуля.
В центральных, северных и восточных областях везде будет идти мокрый снег, в том числе и в столице Украины. Синоптики обещают также плюсовую температуру 2-4 градуса.
На юге погода на самую малость будет теплее – 3-5 градусов выше нуля и осадки в виде мокрого снега.
Напомним, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.
Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.
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