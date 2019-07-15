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Украину накроет мощная магнитная буря

15 июля, 15:54

Врачи предупреждают об ухудшении самочувствия


Мощная магнитная буря накроет сегодня Украину. Об ухудшении самочувствия предупреждают врачи, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Отметим, что приближение магнитных бурь метеозависимые украинцы чувствуют уже несколько дней. И это не удивительно, ведь нагрузка на организм в это время немалая.

"Солнце – это плазма. Она состоит из заряженных частиц. И вот эти заряженные частицы образуют магнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем Земли, которое как щитом закрывается от солнца, и этот щит, это магнитное поле начинает дрожать", – объясняет старший научный сотрудник отдела физики Солнца главной астрономической обсерватории Украины Сергей Осипов.

Кроме того, во время магнитных бурь напоминают о себе хронические заболевания. Тяжело всем, кто имеет проблемы с сердцем и сосудами. И даже здоровому человеку может стать плохо.

"Может возникать головная боль, изменение настроения, может возникать боль в суставах. Предупредить с помощью лечения все это невозможно, можно лишь улучшить адаптацию. Лучше всего – это прогулка, утренний или вечерний бег", – говорит профессор кафедры неврологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Владимир Мельник.

Учитывать в эти дни необходимо и психологическое состояние. Ведь сейчас – еще и коридор затмений, который закончится 17 июля. А к концу месяца на Землю будет влиять ретроградный Меркурий.

"Это означает, что люди неправильно понимают информацию, люди могут неверно понимать друг друга. Информация может быть искажена, возрастает количество конфликтов, споры", – предупреждает астропсихолог Мария Волина.

Поэтому стоит поберечь и нервы, и здоровье – и собственные, и окружения. В следующий раз Солнце спровоцирует магнитное поле земли 29 июля, а уже в августе активность светила снизится в разы, прогнозируют ученые.

Напомним, совсем недавно Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.

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Тег врачи, Украина, угроза, магнитная буря

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