Украину накроет мощный снежный циклон: синоптики предупредили о резкой смене погоды

По прогнозам украинского Гидрометцентра, календарная зима придет в Украину "по графику" и не на голую землю. Уже начиная с воскресенья в Украину придут обильные снегопады, которые к юго-востоку страны будут чередоваться с дождями.

Так, в пятницу, 23 ноября, по всей территории Украины будет практически одинаковая погода. Облачно с переменными прояснениями, а температура воздуха в среднем составит от нуля до двух мороза, на юге местами до +2 тепла.

В субботу, 24 ноября, погода будет схожей с предыдущим днем. На северо-востоке Украины похолодает на 1-2 градуса, а на юге наоборот потеплеет. Но осадков не предвидится нигде в Украине.

А уже в воскресенье, 25 ноября, циклон с дождями и мокрым снегом ворвется в Украину с северо-запада, и накроет практически половину страны. Температура воздуха в регионах, которые окажутся под ударом стихии, будет более высокой, по сравнению с предыдущими днями. Местами будет до +3. А на юге страны будет без осадков и до +5 тепла. На востоке сухо до +1.

В понедельник, 26 ноября, под ударом стихии окажется уже вся территория Украины. Снег на западе, в центре, на севере и востоке страны будет обусловлен снижением температуры до 2-3 мороза. На юго-востоке страны снег будет переходить в дождь, а температура составит до +6-9 тепла.

Во вторник, 27 ноября, по всей территории страны погодные условия останутся на уровне предыдущего дня. Во всех регионах Украины прогнозируют снег, местами мокрый, на юго-востоке преимущественно дождь. Температурный режим останется на уровне предыдущего дня.

Народный прогноз погоды

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: "С Ераста жди ледяного наста". Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода в это время довольно изменчива: "Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу", пишет сайт "Синоптик".

24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: "Федор Студит землю студит". Обычно с этого дня начинает студить и морозить: "Со Студита стужа, что ни день, то хуже". Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.

25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

26 ноября почитается память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. С прежних времен известно, что "на Златоуста все поле пусто". В это время "всякая зябь останавливается в росте", то есть земля погружается в сон до весны. В старину говорили: "Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту: вьюги и метели и даёт холодам наказ — оттепели унять". Иней на деревьях в этот день говорил, что можно ожидать хорошего урожая.

27 ноября отмечается день апостола Филиппа. Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа — к урожаю овса, дождь — пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег — к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым "соседям": "На Филиппа ворона каркнет — к оттепели".

Напомним, ранее сообщалось, что зима в Украине будет аномально теплой – средняя температура в этот период ожидается на два градуса выше нормы, а в декабре и январе в основном ожидается плюсовая температура.