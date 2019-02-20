Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украину накроет мощный снежный фронт: на всю неделю придет резкое похолодание

Сегодня, 16:29

Уже начиная с четверга, 21 февраля, на смену почти весеннему теплу и солнечной погоде придут морозы и дожди со снегом

Украину накроет мощный снежный фронт: на всю неделю придет резкое похолодание Украина Уже начиная с четверга, 21 февраля, на смену почти весеннему теплу и солнечной погоде придут морозы и дожди со снегом

Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет резкое снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 21 февраля, на северо-востоке страны уже значительно похолодает, а небо затянут дождевые и снежные облака. Температура опустится до -2 ниже нуля. На западе, в части центральных, восточных и южных областей будет до +3-7 тепла, но облачно и дождливо.

В пятницу, 22 февраля, значительное похолодание придет на всю территорию страны. На западе похолодает до -1-3, на севере и востоке до -5-8 и даже на юге местами будет до -1 ниже нуля. На западе, востоке и в части центральных регионов – снег, на юге мокрый снег с дождем.

В субботу, 23 февраля, снежный фронт уйдет из Украины. Но потепление не ожидается. Вместе с сухой и солнечной погодой усилятся морозы. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня, но возможно снижение температуры на 1-2 градуса. Ночью местами морозы будут достигать -10-13 градусов.

В воскресенье, 24 февраля, погода прогнозируется на уровне предыдущего дня. На большинстве территории Украины без осадков и морозно. Лишь в некоторых регионах северо-востока возможен снег.

В понедельник, 25 февраля, морозы несколько отступят. Возможно потепление на 1-2 градуса. Запад, север и северо-восток страны снова накроет снегом. В центре и на юге – без осадков.

Как мы писали, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

А пока в Украине потепление и временами дожди, в России морозы установили рекорд. Первые десять дней февраля установили в Томской области температурный рекорд – здесь была зарегистрирована аномально низкая температура за последние 133 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег похолодание, снегопад, морозы, гидрометцентр, прогноз погоды, погода в Украине

Вы сейчас просматриваете новость " Украину накроет мощный снежный фронт: на всю неделю придет резкое похолодание". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на начало недели: в Украине похолодает, но осадки не ожидаются

17 февраля, 13:23

В ближайшее время температура снизится, но осадков синоптики не ожидают

Не по-зимнему тепло и почти везде сухо: прогноз погоды в Украине на неделю

16 февраля, 07:15

В понедельник, 18 февраля на востоке и севере Украины будет пасмурно, но осадков не ожидается

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках

Соцсети обсуждают стих Павлычко о Порошенко

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать

Как украинцам оплачивать электроэнергию по-новому: советы

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Исчезновение капитана «Норда»: в полиции сделали важное заявление
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни

Стала известна причина развода Ани Лорак

"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание