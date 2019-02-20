Украину накроет мощный снежный фронт: на всю неделю придет резкое похолодание

Уже начиная с четверга, 21 февраля, на смену почти весеннему теплу и солнечной погоде придут морозы и дожди со снегом

Украину накроет мощный снежный фронт: на всю неделю придет резкое похолодание 2019-02-20T16:29:00+02:00 Украина Уже начиная с четверга, 21 февраля, на смену почти весеннему теплу и солнечной погоде придут морозы и дожди со снегом

Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет резкое снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 21 февраля, на северо-востоке страны уже значительно похолодает, а небо затянут дождевые и снежные облака. Температура опустится до -2 ниже нуля. На западе, в части центральных, восточных и южных областей будет до +3-7 тепла, но облачно и дождливо.

В пятницу, 22 февраля, значительное похолодание придет на всю территорию страны. На западе похолодает до -1-3, на севере и востоке до -5-8 и даже на юге местами будет до -1 ниже нуля. На западе, востоке и в части центральных регионов – снег, на юге мокрый снег с дождем.

В субботу, 23 февраля, снежный фронт уйдет из Украины. Но потепление не ожидается. Вместе с сухой и солнечной погодой усилятся морозы. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня, но возможно снижение температуры на 1-2 градуса. Ночью местами морозы будут достигать -10-13 градусов.

В воскресенье, 24 февраля, погода прогнозируется на уровне предыдущего дня. На большинстве территории Украины без осадков и морозно. Лишь в некоторых регионах северо-востока возможен снег.

В понедельник, 25 февраля, морозы несколько отступят. Возможно потепление на 1-2 градуса. Запад, север и северо-восток страны снова накроет снегом. В центре и на юге – без осадков.

Как мы писали, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

А пока в Украине потепление и временами дожди, в России морозы установили рекорд. Первые десять дней февраля установили в Томской области температурный рекорд – здесь была зарегистрирована аномально низкая температура за последние 133 года.

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