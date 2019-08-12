Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Украину накроет сильная жара: синоптики рассказали, какой будет погода

Сегодня, 09:13

Начало недели для украинцев начнется с сильного зноя – почти везде не менее 30 градусов

/ Фото: Сегодня

Начало недели в Украине будет жарким. Сегодня, 12 августа, в большинстве областей температура перевалит за 30 градусов, дождей не будет нигде. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, жарче всего сегодня будет на западе – там без осадков и 30-33 градуса, на Закарпатье до +34.

В центральных и северных областях 28-32 градуса, в Киеве 28-30 и солнечно. Примерно такой же погода ожидается и на востоке – 28-30 градусов.

Реклама

На юге жарче – почти во всех областях региона до +32 и только в Одесской области "холодней" на пару градусов.

В тренде
Украина готовится к запуску рынка земли: как настроить работу государственных органов

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа в Киеве и области непогода натворила бед. Буря повалила десятки деревьев, часть из которых повредили автомобили. Подтопило подземные переходы. А в одном из спальных районов ураган снял с крыши недостроя тяжелые куски стройматериалов.

Кроме того, на днях в пяти областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 205 населенных пунктов. А в Ровенской области из-за урагана электропровода упали на бабушку и внучку. Смотрите подробней в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода синоптики жара прогноз погоды

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денег
Под Киевом произошла кровавая бойня из-за денегПроисшествия
Мошенники в Украине
Мошенники в Украине "охотятся" на отпускников: ТОП-3 аферыЭкономика
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили детали
На Донбассе действуют наемники из РФ с особыми заданиями: в разведке сообщили деталиДонбасс
Известный украинский курорт накрыла песчаная буря: появились фото и видео
Известный украинский курорт накрыла песчаная буря: появились фото и видеоУкраина
Синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в начале недели
Синоптики рассказали, какая погода ждет Украину в начале неделиУкраина
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человека
В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человекаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...