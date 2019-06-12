Украину накроет сильная жара: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня украинцам лучшее не находиться долго на солнце – ожидается в районе 35 градусов

Фото: Сегодня

Из-за сильной жары в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. На всей территории страны температура перевалит за 30 градусов, местами будет до +34 в тени. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время Украину еще не окончательно покинули дожди. Мокро будет в ряде областей, дожди пройдут с грозами. Сухо и солнечно будет в Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. Температура воздуха 29-32 градуса.

Центральные, северные, восточные и южные области страны накроет сильная жара. Синоптики обещают температуру воздуха до +34 градусов. Нигде в этих регионах дождей не будет.

Напомним, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно. Также она развенчала мифы о загаре.

В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.

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