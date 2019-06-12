Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украину накроет сильная жара: синоптики уточнили прогноз погоды

12 июня, 09:30

Сегодня украинцам лучшее не находиться долго на солнце – ожидается в районе 35 градусов

Фото: Сегодня

Из-за сильной жары в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. На всей территории страны температура перевалит за 30 градусов, местами будет до +34 в тени. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время Украину еще не окончательно покинули дожди. Мокро будет в ряде областей, дожди пройдут с грозами. Сухо и солнечно будет в Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. Температура воздуха 29-32 градуса.

Центральные, северные, восточные и южные области страны накроет сильная жара. Синоптики обещают температуру воздуха до +34 градусов. Нигде в этих регионах дождей не будет.

Напомним, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что в такую жару загорать – не самая лучшая затея. И что лучше спрятаться от солнечных лучей, а к своему рациону питания подходить очень бережно. Также она развенчала мифы о загаре.


В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, синоптики, жара, прогноз погоды

Вы сейчас просматриваете новость " Украину накроет сильная жара: синоптики уточнили прогноз погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На курорт в Турции обрушились ливни: есть погибшие

10 июня, 19:16

Синоптики зафиксировали рекордно высокое количество осадков, которые превратили дороги Анталии в полноводные реки

Непогода в Одессе: после сильных дождей в грязи застряли две "скорые" с пациентами

10 июня, 18:54

В Одесской области подтоплены частные дома, а машины буксуют в грязи

На Францию обрушился шторм "Мигель": погибли люди

10 июня, 16:21

Трое спасателей стали жертвами непогоды на западе Франции, еще один человек пропал без вести

В ГСЧС рассказали о ситуации с подтоплениями в Херсонской области

10 июня, 09:05

Подтоплений жилых домов нет

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

На что способно обычное дегтярное мыло

6 привычек, которые программируют на бедность

Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Почему Константин Меладзе много лет утаивал роман с Брежневой

Бывшая жена Потапа пришла к нему на свадьбу с новым ухажёром

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

«Измените речь — изменится жизнь»

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Всемирный Банк оценил экономику Украины: какие реформы улучшат жизнь украинцев

10 июня, 06:30

Евростандарты приблизят рынок земли и развитие машиностроения

5 фраз манипуляторов, которые сводят с ума

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь