Украину накроет снег с дождем и похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Весеннее потепление отступило вместе с ураганным ветром, который бушевал в последние дни
Сегодня в Украине резко спадет температура, а к дождям добавится и мокрый снег. В то же время больше не будет сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в западных областях сегодня везде дождь со снегом и температура всего 3-6 градусов тепла. Только на Закарпатье до +9.
Лучше всего погода будет в центре. Там дождь со снегом пройдет только в Киевской и Житомирской областях, в остальных областях солнечно. Температура 4-6 градусов.
В северных и восточных областях везде дожди со снегом и температура 3-6 градусов тепла.
Мокро будет и на юге, где также будут идти дожди со снегом. Температура воздуха 5-7 тепла.
Также синоптики предупреждают о высокой снеголавинной опасности (4 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. В западных и центральных районах Закарпатской области – 3 уровень опасности.
Напомним, в последние дни в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы.
Как мы писали в прогнозе погоды до конца недели, украинцев ждет капризный март с теплом и дождями. В течение всей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и "блуждающие" дожди.
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