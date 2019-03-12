Украину накроет снег с дождем и похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Весеннее потепление отступило вместе с ураганным ветром, который бушевал в последние дни

Фото: Сегодня

Украину накроет снег с дождем и похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/765/290/5c87652908c01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/765/290/5c87652908c01.jpg 2019-03-12T09:52:22+02:00 Украина Весеннее потепление отступило вместе с ураганным ветром, который бушевал в последние дни

Сегодня в Украине резко спадет температура, а к дождям добавится и мокрый снег. В то же время больше не будет сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях сегодня везде дождь со снегом и температура всего 3-6 градусов тепла. Только на Закарпатье до +9.

Лучше всего погода будет в центре. Там дождь со снегом пройдет только в Киевской и Житомирской областях, в остальных областях солнечно. Температура 4-6 градусов.

В северных и восточных областях везде дожди со снегом и температура 3-6 градусов тепла.

Мокро будет и на юге, где также будут идти дожди со снегом. Температура воздуха 5-7 тепла.

Также синоптики предупреждают о высокой снеголавинной опасности (4 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. В западных и центральных районах Закарпатской области – 3 уровень опасности.

Напомним, в последние дни в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы.

Как мы писали в прогнозе погоды до конца недели, украинцев ждет капризный март с теплом и дождями. В течение всей недели, вплоть до пятницы, в Украине будет по-весеннему тепло, но местами возможны ночные заморозки и "блуждающие" дожди.

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