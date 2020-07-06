Украину накроют адская жара и ливни: где будет под 40 градусов

Украину накрыла волна адской жары. Завтра, 7 июля, местами ожидается до 38 градусов, но при этом синоптик Наталия Диденко предупреждает и о сильных ливнях.

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Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, атмосферный фронт циклона Verena ворвется завтра в Украину с дождями и грозами.

"Дожди в большинстве областей Украины могут переходить в сильные ливни, а во время гроз вероятны шквалы и град. Учитывая чрезвычайные контрасты, в зоне фронта от 18 до 38 градусов, есть вероятность смерчей. Восточная часть Украины во вторник все еще будет принадлежать сухой погоде. Сильная жара завтра от нас не отстанет. На востоке, юге и во многих центральных областях ожидается 30-38 градусов. На западе, напротив, существенно похолодает, 18-23 градуса. А на севере и в Винницкой области ожидается 24-29 градусов", – написала Диденко и добавила, что сильная жара на юге и востоке Украины ослабеет 9-10 июля.

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В Киеве в ночь на Ивана Купала будет сухо, тепло и звездно, 20-22 градуса. А вот днем во вторник в столицу придут дожди с грозами, возможны даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться у отметки 29 градусов.

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"В среду, 8 июля, в Киеве существенно посвежеет, столбики термометров упадут до +22. В дальнейшем в Киеве в течение недели сильная жара маловероятна, температура воздуха будет колебаться в комфортных пределах", – резюмировала синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", вечером 4 июля сильный ливень затопил Черкассы, улицы ушли под воду. В городе за 40 минут выпала почти половина месячной нормы осадков.

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