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  1. Последние новости Украины

Украину накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

19 мая, 07:28

Тина Наринецкая

Местами синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла

В Украине, в которую недавно пришло небольшое потепление, 19 мая будут царить дожди и грозы. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"19 мая в Украине ночью в северной части местами небольшой дождь, днем в Украине, кроме Закарпатья, южных и юго-восточных областей, кратковременный дождь, местами гроза", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается западный, юго-западный, со скоростью 7-12 м/с.

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Температура в Волынский, Ровенской, северных и восточных областях установится на уровне 14-19 градусов тепла. На остальной территории будет теплее – тут ожидаются 20-24 градусов тепла.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Видео: Facebook

Также напомним, что ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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