Украину накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

В Украине сегодня, 12 июня, будет еще жарче, но большинство областей накроют дожди и грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"12 июня ночью на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области, днем в западной, южной части и Винницкой области переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Карпатах местами синоптики прогнозируют значительные дожди. На остальной территории будет переменно облачно, но без осадков. Ветер ожидается восточный, северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 29-34 градусов тепла. На востоке страны будет еще жарче – тут прогреет до 36 градусов тепла. В южных и западных областях синоптики прогнозируют 26-31 градусов тепла.

Напомним, не так давно по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

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