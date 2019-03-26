Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Непогода принесет с собой и снижение температуры в некоторых областях до всего четырех градусов
Сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий на всей территории страны, на западе даже пойдет мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях почти везде будет идти мокрый снег и только на Закарпатье будет дождь. Температура воздуха будет от 4 до 8/ градусов, в Закарпатской области до +11.
Мокрый снег ожидается также в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных областях севера и центра будут дожди. Температура воздуха 6-9 градусов тепла.
На востоке также везде дожди и температура 7-9 тепла. На юге будет теплее всего, но тоже везде мокро. Синоптики обещают 10-102 градусов, в Крыму до +13.
Отметим, недавно разбушевался сильный ветер во многих регионах страны. Например, в Полтаве и области сильный ветер сопровождался дождем и градом, были повалены деревья, оборваны линии электропередач и сорваны крыши. Смотрите в сюжете "Сегодня" последствия непогоды в Украине.
Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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