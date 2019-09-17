Украину накроют дожди и похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Сегодня почти по всей территории страны будет мокро, за исключением некоторых областей

/ Фото: Pixabay

В Украине 17 сентября станет еще холоднее и большую часть территории страны накроют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего сегодня будет на западе страны – 15-17 градусов, и только на Закарпатье до +19. Дожди пройдут везде, кроме Волынской и Ровенской областей.

В центре и на севере страны сухо будет в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных областях региона дожди. Температура воздуха от 15 до 19 градусов. В Киеве 16-18.

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На востоке без осадков в Харьковской области, а так везде ожидается мокрая погода и температура 19-21 градус.

А вот теплее всего синоптики обещают погоду на юге – 22-24 градуса, но дожди.

В тренде Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождях

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно испортится погода – станет еще холоднее и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели.

А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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