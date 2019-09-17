Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

Украину накроют дожди и похолодает: синоптики предупредили об ухудшении погоды

17 сентября, 09:32

Сегодня почти по всей территории страны будет мокро, за исключением некоторых областей

/ Фото: Pixabay

В Украине 17 сентября станет еще холоднее и большую часть территории страны накроют дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего сегодня будет на западе страны – 15-17 градусов, и только на Закарпатье до +19. Дожди пройдут везде, кроме Волынской и Ровенской областей.

В центре и на севере страны сухо будет в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В остальных областях региона дожди. Температура воздуха от 15 до 19 градусов. В Киеве 16-18.

Реклама

На востоке без осадков в Харьковской области, а так везде ожидается мокрая погода и температура 19-21 градус.

А вот теплее всего синоптики обещают погоду на юге – 22-24 градуса, но дожди.

В тренде
Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождях

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно испортится погода – станет еще холоднее и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели.

А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода дождь похолодание синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по
Как не попасться на крючок Путина: Елисеев дал советы Зеленскому по "формуле Штайнмайера"Политика
Рынок электроэнергии в Украине: как покупать киловатты по более низкой цене
Рынок электроэнергии в Украине: как покупать киловатты по более низкой ценеЭкономика
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл детали
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже
В Черное море вошло скоростное судно США: россияне уже "на ушах" (видео)Украина
Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождях
Украину зацепит мощный циклон: синоптик предупредила о похолодании и дождяхУкраина
В Мариуполе расстреляли боевика
В Мариуполе расстреляли боевика "ДНР": появились подробностиДонбасс

Новости партнеров

Loading...