Украину накроют дожди и прохлада: синоптики уточнили прогноз погоды
Сегодня стоит ожидать температурных перепадов – местами будет совсем свежо, а где-то даже жарковато
В Украине начались затяжные холодные дожди. Сегодня почти по всей территории страны будет мокро, а температура воздуха будет колебаться от 20 до 29 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны сегодня погода будет отличаться: дожди пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 24 градусов.
В центре и на севере дождей сегодня днем не ожидается только в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В остальных областях дожди с грозами. Температура воздуха от 21 до 26 градусов. В Киеве 21-23 тепла.
А вот весь восток и юг страны будут заливать дожди с грозами и в то же время в этих регионах будет теплее всего – от 25 до 29 градусов.
Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 июля, непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.
Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:
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