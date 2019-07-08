Украину накроют дожди и прохлада: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня стоит ожидать температурных перепадов – местами будет совсем свежо, а где-то даже жарковато

Фото: Сегодня

В Украине начались затяжные холодные дожди. Сегодня почти по всей территории страны будет мокро, а температура воздуха будет колебаться от 20 до 29 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны сегодня погода будет отличаться: дожди пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 24 градусов.

В центре и на севере дождей сегодня днем не ожидается только в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В остальных областях дожди с грозами. Температура воздуха от 21 до 26 градусов. В Киеве 21-23 тепла.

А вот весь восток и юг страны будут заливать дожди с грозами и в то же время в этих регионах будет теплее всего – от 25 до 29 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 июля, непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

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