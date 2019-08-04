Сегодня на всей территории страны упадет температура, а мокро будет практически везде

/ Фото: Pixabay

Украину накроют дожди и везде похолодает: синоптики предупредили о непогоде https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C 2019-08-04T06:59:59+03:00 Украина Сегодня на всей территории страны упадет температура, а мокро будет практически везде

4 августа Украину накроют дожди и прохлада. Мокро будет практически везде, ап температура воздуха, а температура упадет в среднем до 20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе дожди пройдут во всех областях, а температура воздуха составит 20-22 градуса, на Закарпатье до +24.

В центре и на севере без осадков ожидается погода только в Киевской и Черниговской областях. В остальных областях этих регионов дожди, местами с грозами. Температура воздуха – 20-22 градуса. В Киеве также будет сухо.

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Прохладней всего будет на востоке – синоптики обещают там всего 18-21 градус и везде обильные дожди.

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Даже на юге сегодня температура воздуха прилично опустится до скромных для этого региона 20-22 градусов. После того, как на днях мощный ливень затопил Одессу, снова прогнозируются сильные дожди.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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