Украину накроют дожди и везде похолодает: синоптики предупредили о непогоде

4 августа Украину накроют дожди и прохлада. Мокро будет практически везде, ап температура воздуха, а температура упадет в среднем до 20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе дожди пройдут во всех областях, а температура воздуха составит 20-22 градуса, на Закарпатье до +24.
В центре и на севере без осадков ожидается погода только в Киевской и Черниговской областях. В остальных областях этих регионов дожди, местами с грозами. Температура воздуха – 20-22 градуса. В Киеве также будет сухо.
Прохладней всего будет на востоке – синоптики обещают там всего 18-21 градус и везде обильные дожди.
Даже на юге сегодня температура воздуха прилично опустится до скромных для этого региона 20-22 градусов. После того, как на днях мощный ливень затопил Одессу, снова прогнозируются сильные дожди.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.
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