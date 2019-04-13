Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Фото: Сегодня

Пока в Бразилии бушуют мощные ливни, в Украине с погодой тоже будет не очень – ожидается спад температуры, местами будет днем всего 7 градусов, а дожди будут поливать всю территорию страны. Погода наладится лишь в среду: в этот день синоптики обещают сухую и солнечную погоду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 13 апреля, на западе, севере и в центре будет облачно, но без осадков. Только в Полтавской и Кировогрдской области дожди. А дожди с грозами пройдут на востоке и юге. В западных областях температура воздуха 9-12 градусов тепла, в центре и на севере в среднем 13 градусов, в Киеве не более 11 тепла, а на востоке и юге – до +17.

В воскресенье, 14 апреля, дожди будут идти в тех же областях, что и в субботу – на востоке и юге, и температура воздуха будет примерно такой же. Вот только на западе, севере и в центре похолодает – столбик термометра будет опускаться даже до +7. В то же время в некоторых западных областях будет даже солнечно.

В понедельник, 15 апреля, погода будет оставаться прохладной – те же 7-10 градусов на западе, севере и в центре и 12-14 тепла на востоке и юге. На этот раз дожди накроют еще больше областей. Заливать будет юг, восток, север и часть центра страны (мокро будет в Кировоградской, Черкасской, Киевской и Полтавской областях). А во всех западных областях сухо и солнечно.

Во вторник, 16 апреля, дожди накроют всю территорию страны, а температура воздуха будет оставаться такой же, как и днем ранее.

А вот в среду, 17 апреля, погода, наконец, наладится – дождя нигде не будет (за исключением Крыма), выйдет солнце, вот только начнутся температурные качели. Теперь на западе страны потеплеет до 12-14 градусов, такая же температура и на юге. А на востоке наоборот немного опустится и будет 9-12 градусов. В центральных областях синоптики обещают "нейтральную" погоду – 10-12 тепла.

Также синоптики предупреждают, что ночью 14-15 апреля в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, в Ровенской, Волынской, 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки 0-3 градуса.

Народный прогноз погоды

Наши предки 13 апреля наблюдали за перелетными птицами и делали выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут – к холоду; если примолкли – к грозе, пишет сайт "Синоптик".

14 апреля в народе, чтобы узнать, каким будет предстоящее лето, наблюдали за ночным небом: если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое. В это время распускается сирень, выползают лесные муравьи.

Память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа отмечается 15 апреля. Его называли Ледоломом, поскольку в это время вскрываются реки. Согласно поверьям, если в этот день вешние воды текут медленно, лед тонет, значит будет тяжело народу в этом году.

16 апреля наши предки продолжали следить за льдом в водоемах: если он на озерах потонет – год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.

17 апреля отмечается день памяти преподобного Иосифа. На Иосифа начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль. В старину выходили в этот день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти. Наши предки приметили, если днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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