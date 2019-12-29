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Украину накроют дожди с мокрым снегом

29 декабря, 08:17

Без осадков будет только на Волыни, на Востоке и Приазовье

Фото: inform.zp.ua

Фото: inform.zp.ua

В большинстве областей Украины в воскресенье, 29 декабря, ожидается сырая погода с мокрым снегом и дождем. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Ровенской областях синоптики прогнозируют снег, днем температура воздуха будет в пределах -2...+1 градуса.

На Волыни будет без снега, днем до 0...-2 градусов, ночью -1...-3 градусов.

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В Центре и на Юге прогнозируют дожди с мокрым снегом. Днем температура воздуха будет до -1...+4 градусов, ночью ожидается до -1...+3 градусов.

На Востоке и Приазовье также будет днем +2...+4 градусов, однако без осадков, в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях ожидается снег, днем будет до -1...+2 градусов.

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В Киеве синоптики прогнозируют днем снег, 0...-2 градуса, ночью так же 0...-2 градуса.

Отметим, что до прихода в Украину дождей в последние пару недель отмечалась необычно теплая как для декабря погода. Так, например, в Киеве 19 декабря метеорологи зафиксировали сразу три рекорда: максимальная температура воздуха составила +11,3 градуса, что на 0,6 градуса выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году. А благодаря теплой ночи и теплому дню и среднесуточная температура 19 декабря достигла +7,2 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 2015 года. Отметим, что погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых – в разгар зимы в стране проснулись комары с осами и зацвели подснежники. Читайте подробнее, что это значит.

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Источник: Сегодня

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