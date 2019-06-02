Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Украину накроют грозовые дожди с градом

2 июня, 07:54

При этом в нескольких регионах температура воздуха поднимется до +33 градусов

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

В воскресенье, 2 июня, в большинстве областей ожидается ухудшение погодных условий, в частности, ряд регионов накроют дожди, грозы и град, а также шквалы, сообщает Укргидрометцентр.

"В большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и на Прикарпатье местами кратковременные дожди, грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

На остальной территории без осадков.

Фото: Укргидрометцентр
Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и Днепропетровской области 30-33°.

Напомним, ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дождь, лето, прогноз погоды, шквал

Вы сейчас просматриваете новость " Украину накроют грозовые дожди с градом". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливни вызвали локальные наводнения в Болгарии

31 мая, 21:36

Залитыми оказались подземные переходы и подвальные этажи многих общественных и жилых зданий

Во Львовской области после дождей подтоплены дома и улицы: видео

31 мая, 10:40

По прогнозам синоптиков, сегодня снова возможны ливни, а в реках растет уровень воды

В Минске смерч снес крышу здания на проезжую часть

30 мая, 16:12

После прошел сильнейший ливень

С потолка капает вода, стены в классах сырые: в Кропивницком ливни заливают школу

24 мая, 19:21

Учиться здесь невозможно – три класса малышей теперь проводят занятия на улице

Рак легких: первые признаки и симптомы

Звон в ушах – предвестник многих болезней

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Соцсети обсуждают поздравление Зеленского с днем Киева

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Археологи-любители обнаружили невероятную находку: «сокровища»

Поезд «Укрзализныци» стал причиной насмешек

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Вчера, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Лето начинается с дождей, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:26

В понедельник, 3 июня гроз стоит ждать в западной части страны и местами на юге

Гройсману отказали в отставке: кто в выигрыше

31 мая, 10:42

Проигравших нет, считают эксперты

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь