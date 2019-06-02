Украину накроют грозовые дожди с градом

При этом в нескольких регионах температура воздуха поднимется до +33 градусов

Иллюстрация. Фото: Facebook

В воскресенье, 2 июня, в большинстве областей ожидается ухудшение погодных условий, в частности, ряд регионов накроют дожди, грозы и град, а также шквалы, сообщает Укргидрометцентр.

"В большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и на Прикарпатье местами кратковременные дожди, грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

На остальной территории без осадков.

Фото: Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, в западных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге, востоке и Днепропетровской области 30-33°.

Напомним, ранее сообщалось, что во время этно-рок-фестиваля Украины Kozak Fest, который проходит в Днепропетровской области, из-за непогоды обрушилась крыша сцены.

А в Чернигове в результате сильного ветра срывало крыши и валило деревья, травмирован пожилой мужчина.

Кроме того, в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.

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