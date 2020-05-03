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  1. Последние новости Украины

Украину накроют грозы, но будет очень тепло: какой будет погода в воскресенье

3 мая, 07:09

Сергей Мартынец

Судя по прогнозу синоптиков – без зонта на улицу лучше не выходить

Сегодня по всей территории страны погода ожидается мокрой – синоптики обещают дожди с грозами, но почти везде будет очень тепло, местами до +24. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Немного свежее будет на западе страны – там температура воздуха 16-19 градусов, во Львовской области прохладней всего – 14-16. Везде дожди с грозами.

В центральных, северных и восточных областях больше 20 градусов тепла, а в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской – до +24. Тоже везде дожди с грозами.

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На юге будут небольшие температурные перепады: в целом там синоптики обещают 21-23 тепла, но в Одесской области 15-17 градусов. Мокро будет везде, кроме Крыма.

В тренде
Грозы и почти летнее тепло: синоптики дали прогноз на ближайшие дни (карта)

В Украину пришел последний месяц весны. Погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробней от синоптиков прогноз погоды на май.

Также синоптики предупреждают, что в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

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погода дождь синоптики прогноз погоды гроза

Источник: Сегодня

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