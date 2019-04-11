Украину накроют грозы, но будет тепло: синоптики предупредили о непогоде
Весеннее потепление сопровождается обильными дождями и температурными перепадами
В Украину пришли грозы. Сегодня по всей территории страны будет дождь, но будет тепло, местами до 20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прохладней всего сегодня ожидается на западе страны – 8-12 градусов тепла, везде дожди. И только на Закарпатье будет настоящее весеннее тепло – 17-19 градусов.
В центре страны дожди с грозами, а вот температура воздуха будет отличаться. Так, в Винницкой и Киевской областях – 10-12 тепла, в Черкасской и Житомирской – 13-15, в Кировоградской и Полтавской – 16-18.
На севере тоже мокро и температурные перепады: в Черниговской области – 12-14 градусов, в Сумской – 15-17.
В восточных областях будут бушевать грозы, но тепло – 17-20. На юге тоже дожди с грозой и 18-20 градусов тепла, в Крыму "прохладней" – 15-17.
Как мы писали, апрель в Украине будет теплым, но погода ожидается переменчивой: в конце каждой недели могут пройти небольшие дожди. Таков общий прогноз, а в деталях синоптики расходятся. Читайте подробней прогноз погоды на весь месяц.
Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления ближе к середине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.
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