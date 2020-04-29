Украину накроют сильные грозы: где ждать непогоды (карта)

Несмотря на дожди, в стране будет тепло

В Украине сегодня, 29 апреля, в большинстве областей будет сухо и тепло. А вот на западные регионы обрушатся сильные дожди и грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 21-23 градусов тепла. Теплее всего, несмотря на непогоду, будет в западных областях – тут прогреет до 24 градусов тепла. Прохладнее будет на юге страны – тут ожидаются 16-18 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, а с одного дома ветер сорвал часть крыши. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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