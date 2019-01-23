Украину накрыл штормовой циклон: объявлен повышенный уровень опасности
В ГСЧС и Гидрометцентре предупредили об резком ухудшении погодных условий в ближайшие сутки, особенно в центре и на северо-востоке Украины
По данным Укргидрометцентра, 23 и 24 января практически по всей территории Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Циклон, пришедший с Балкан, накроет Украину обильными снегопадами, местами будет мокрый снег с дождем.
Так, 23 января днем в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, а ночью 24 января в Сумской, Харьковской и Луганской областях пройдут мощные снегопады. А в южных, Днепропетровской и Донецкой областях снег с переходом в дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. Ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели.
В Киеве и Киевской области днем 23 января сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели.
В связи с ухудшениями погодных условий в ГСЧС объявили повышенный, – желтый уровень опасности.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады.
Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказывала, как избежать переохлаждения зимой. По ее словам, существует много "традиционных" способов, чтобы согреться. Зато не все они действительно действенные, более того, могут быть даже опасными для здоровья.
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