Украину накрывает вторая волна коронавируса: онлайн-брифинг Минздрава

Каждый день в нашей стране сотни новых больных, количество умерших перевалило за тысячу

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, на утро 21 июня в Украине было 36 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 летальных, 16 509 пациентов выздоровели. Только за субботу было зафиксировано 735 новых случаев заражения. Отметим, что в лидерах Киев и Черновицкая область, где уже больше четырех тысяч больных.

Отметим, что власти начинают говорить о начале второй волны коронавируса в Украине. Если в мае уровень заболеваемости колебался на уровне 300-500 человек в сутки, то теперь эпидемия вышла на уровень 700-800 в сутки, было и более 900. Чиновники сетуют, что украинцы перестали соблюдать карантинные ограничения и это вызвало рост заболеваемости. В связи с этим правительство решило жестко взяться за контроль над соблюдением противоэпидемических правил. В Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина – за неделю хотят провести 10 тысяч проверок.

Также стало известно, что в Закарпатской области хотят ужесточить карантин – там переполнены больницы зараженными коронавирусом. Главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк рассказал: из-за того, что пациенты долго болеют, новых принять невозможно.

Ивано-Франковск: врачи умирают от коронавируса

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