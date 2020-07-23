Украину подмочат теплые дожди: синоптик дала прогноз на пятницу

Повышенное атмосферное давление принесет сухую погоду, но не для всех регионов

Сегодняшняя сухая и комфортная погода будет немного подпорчена завтра. 24 июля в ряде областей пройдут кратковременные дожди, но при этом на улице будет приятная температура воздуха.

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Об этом написала в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра на большую часть территории страны повышенное атмосферное давление принесет сухую погоду.

"Однако или хвосты фронтов, или местные конвективные явления обусловят периодические дожди и грозы в центральных областях, на северо-востоке, в Прикарпатье и в Одесской области. Температура воздуха немного повысится: в течение дня 23-28 градусов, на юге и юго-востоке – 26-32 градуса", – написала Диденко.

В Киеве завтра существенные осадки вряд ли стоит ожидать. Температура воздуха будет колебаться около 25-26 градусов.

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Синоптик добавила, что выходные будут еще теплее, но с локальными грозовыми дождями.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

А 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

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