Украину посреди зимы зальют дожди: синоптики удивили прогнозом

Настоящая снежная и морозная зима, похоже, в этом году украинцам уже «не светит»

/ Фото: Сегодня

Спешите насладиться красивой снежной зимой в Карпатах, поскольку и там скоро ее может не стать, как по всей Украине. В феврале придет потепление, а вместе с ним и дожди чуть ли не каждый день.

Такие данные о погоде приводит сайт Gismeteo.

Так, в Карпатах с начала следующего месяца плюсовая температура ожидается даже ночью, а днем временами будет доходить до +10. Дожди будут идти почти весь месяц с небольшими перерывами на пару дней.

В соседнем Львове тоже дожди, временами они будут сменяться выходами солнца из-за туч. В начале февраля температура поднимется до +12, к середине месяца похолодает, а в конце снова потепление.

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В Киеве начало месяца будет мокрым, потом, числа с 5-го, сухо пару дней, а затем несколько дней подряд сплошные осадки. В первой половине февраля 7-10 градусов тепла, во второй похолодает – 0-5 тепла.

В Одессе с дождями ситуация практически такая же как в столице – почти каждый день будет мокро, но немного теплее – до +12.

В Донецке в феврале будет свежее, хоть и без мороза – 3-10 градусов тепла, а под конец месяца даже упадет до -2 днем и до -7 ночью. Дожди в начале и конце месяца.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине погода будет меняться чуть ли не каждый день – то осадки, то сухо, прохлада будет сменяться плюсовой температурой. Однако не обойдется и без настоящих зимних морозов.

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