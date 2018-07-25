Украину потрясла серия резонансных ДТП: Луценко взял расследования под личный контроль

ГПУ хочет усилить наказание за преступления на дороге и будет инициировать изменения в законы

В связи последними крупными ДТП с гибелью людей в Украине генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование самых резонансных аварий. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она напомнила о страшных авария за последние несколько дней в Киев, Харькове, Черкассах, Житомирской и Одесской областях. Она указала на больше количество смертельных аварий. Ранее в МВД уже сообщали, сколько человек погибли с начала года.

"Большое количество ДТП с летальным исходом за последний год действительно ужасает. Очевидно, что вопрос безопасности на дорогах должен решаться комплексно. Здесь и правила дорожного движения, и качество дорог, и их освещение в темное время суток, и работа судей, и законодательные изменения. Погибших, к сожалению, не вернуть. Но за совершенные преступления должно наступить справедливое наказание", – написала Сарган.

По ее словам, Луценко держит на личном контроле расследование всех резонансных ДТП, где погибли люди, сотрудничая с Нацполицией.

"Могу сказать, что патрульные в основном действуют правильно и жестко в отношении тех, кто совершил преступление на дороге. Прокуроры в судах до последнего отстаивают сторону обвинения, чтобы те, кто совершил преступление, получили должное. В прошлом году в суд было направлено 1689 обвинительных актов по смертельных ДТП. А за первое полугодие этого года – уже 1031", – подчеркнула она.

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Сарган уверена, что нужно усилить ответственность за совершенные на дороге преступления. Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что в прошлом году из 1324 осужденных по делам со смертельным ДТП только 276 человек были приговорены к лишению свободы.

"Убеждена, прокуратура будет инициировать соответствующие законодательные изменения, а парламент их рассмотрит быстрее", – резюмировала она.

Как рассказывал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

Напомним, только в пятницу, 20 июля, произошло пять крупных ДТП, в которых погибли 22 человека. Наибольшее количество жертв было после аварии в Житомирской области, где столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате той аварии погибли 10 человек и еще 10 пострадали. Также в тот день были страшные ДТП в Николаевской, Хмельницкой, Киевской областях и в самом Киеве.

Также шокирующее ДТП случилось 24 июля в Киеве, где водитель Hummer насмерть сбил девочку и попытался скрыться. Ребенок от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.