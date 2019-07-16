Украину признали виновной: посол в Италии рассказал о деталях дела Маркива

Посол Украины в Италии уверен, что у суда нет никаких мотиваций по этому делу

Виталий Маркив. Фото: twitter.com/AvakovArsen.

Приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого суд итальянского города Павия признал виновным в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и приговорил к 24 годам заключения, шокировал всех. Сейчас защита Виталия Маркива готовится к апелляции. Готовится и государство Украина. Ведь, по словам Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Италии Евгения Перелыгина, виновной признали и Украину.

"То есть, также объявлено признать украинское государство виновным и уплатить денежные компенсации, которые частично уже установлены, а частично будут установлены позже", – отметил Перелыгин.

По его словам, суммы, которые уже установлены для выплат, относительно небольшие, но речь не в них.

"Очень трудно говорить о суммах, когда речь идет о судьбе и жизни нашего нацгвардейца. Поэтому здесь не сумма важна, а то, что государство Украина тоже признали виновным. В этом весь смысл. Сейчас мы ждем мотивационную часть приговора. Законодательство Италии дает три срока на подготовку мотивации, без которой нельзя принимать решения. Обычно это 30 дней. В сложных случаях дается 60 дней. И, как исключение, 90 дней, если было много разных мнений присяжных, если надо все мотивации учесть и т. д. В нашем случае на подготовку мотивации суд принял 90 дней – максимальный срок. Это значит, что на сегодня у них нет никакой мотивации по этому приговору", – сказал посол.

Напомним, В 2017 году в аэропорту города Болонья задержали гражданина Украины Виталия Маркива. На него был выдан ордер прокуратуры из города Павия, где и был суд. Прокуратура проводила расследование по уголовному делу, которое возбудили по обвинению в причинении вместе с другими неустановленными лицами в составе нерегулярной военной группы на вершине горы Карачун в мае 2014 смерти итальянского гражданина Андреа Роккелли.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Посол Украины в Италии о деле Маркива: Это была спецоперация России против нас".

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