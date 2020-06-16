Несмотря на дожди, температура воздуха все равно остается довольно высокой

В Украине завтра продолжит бушевать непогода, местами ожидаются сильные дожди и возможен град. При этом во всех областях будет довольно жарко – около +30. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дожди с грозами 17 июня накроют запад страны, а также вероятны в северных и локально в центральных областях.

"На юге и востоке – без осадков, лишь на Харьковщине днем ​​есть шанс для периодического дождя с грозой. Ветер будет завивать с юго-востока, умеренный, временами порывистый. Между прочим, небольшой или умеренный дождь при нынешней синоптической ситуации может мгновенно переходить в сильный ливень со шквалом и даже градом. Температура воздуха особо не изменится: завтра днем ​​в Украине 25-30 градусов, на востоке до +32, на западе 22-27 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве среда будет с дождем и грозой, а температура воздуха 26-28 градусов.

Синоптик добавила, что вторая половина недели прогреется до +30 и выше, однако уже в понедельник, 22 июня, станет значительно прохладнее.

В тренде Украину продолжит заливать: синоптик предупредила о шквалах и граде

Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращали улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

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