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Украину разделят дожди и солнце: синоптики уточнили, где ждать непогоды

Сегодня, 09:07

Прохладная погода все еще будет удерживать, хотя в некоторых областях будет до +14

Фото: flickr.com/Olga.
Фото: flickr.com/Olga..

Сегодня Украину накроют дожди и ожидается переменчивая погода – с востока на половине территории страны будет мокро, а с запада ожидается солнце. Также будет небольшие температурные скачки – от 8 до 14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных и северных областях погода будет примерно одинаковой 8-11 градусов тепла, сухо и солнечно. И только на Закарпатье до +13.

В центре сухо будет в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях – дожди. Температура воздуха 8-11 градусов.

А вот юг страны и восток будет весь в дождях, но температура воздуха выше – 12-14 градусов.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как новый шторм в США принес с собой град размером с куриное яйцо.


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Тег погода, синоптики, непогода, прогноз погоды, дожди

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