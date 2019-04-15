Украину разделят дожди и солнце: синоптики уточнили, где ждать непогоды

Прохладная погода все еще будет удерживать, хотя в некоторых областях будет до +14

Фото: flickr.com/Olga..

Сегодня Украину накроют дожди и ожидается переменчивая погода – с востока на половине территории страны будет мокро, а с запада ожидается солнце. Также будет небольшие температурные скачки – от 8 до 14 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных и северных областях погода будет примерно одинаковой 8-11 градусов тепла, сухо и солнечно. И только на Закарпатье до +13.

В центре сухо будет в Житомирской, Винницкой и Киевской областях. В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях – дожди. Температура воздуха 8-11 градусов.

А вот юг страны и восток будет весь в дождях, но температура воздуха выше – 12-14 градусов.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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