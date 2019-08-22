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Украину разжарит 34-градусная жара и зальют дожди

22 августа, 08:58

Температурный удар прогнозируют на Юге, а вот осадки будут на Северо-востоке

/ Фото: AFP

В Украине в четверг, 22 августа, ожидается солнечная жаркая погода с сильным ветром, сообщает Укргидрометцентр.

На Западе будет +23...+25 градусов днем, ночью +14...+17 градусов, солнечно, без осадков. На Закарпатье будет жарко с температурой +27...+29 градусов днем и +15...+17 градусов ночью.

В Центре также будет жарко – днем +28...+32 градуса, в Днепропетровской и Херсонской областях прогнозируют до +31...+33 градусов, в Одесской и Николаевской областях ожидается до +32...+34 градусов днем и +18...+20 градусов ночью. На Востоке также будет жара – до +33 градусов.

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На Северо-востоке и на Севере будут дожди, но в Черниговской области ожидается до +27 градусов, а в Харьковской – до +32 градусов.

В Киеве при этом жара пошла на спад и температура воздуха будет комфортной.

Напомним, в Киеве 13 августа стал самым жарким днем текущего года. Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня максимальный столбик термометра впервые в этом году поднялся до + 35,0 градуса.

Отметим, что ранее мощный ливень затопил Одессу, а в июле несколько раз сильные дожди были в Киеве. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды.

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Источник: Сегодня

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