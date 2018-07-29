Украину сегодня продолжат терзать грозы, но не везде: где будет дождь, а где жара и сухо

По всей территории страны будет жарко, но не все смогут попасть на пляж – в некоторых областях нельзя будет выйти на улицу без зонта

Сегодня половину территории Украины накроют дожди с грозами, но при этом будет жарко, на востоке даже больше 30 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях везде синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов, на Закарпатье до +30.

В центре страны дождь будет только в Винницкой и Житомирской областях, но будет жарко 29-31 градус тепла. Такая же погода будет и на севере, но без дождей.

В восточных областях будет солнечно и сухо. Днем стоики термометров поднимутся до 30-33 градусов.

На юге, кроме оккупированного Крыма, везде пройдут дожди с грозами. В то же время синоптики обещают жаркую погоду до +31.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, начало рабочей недели начнется с дождей и гроз, но только в западных областях. В то же время, там же станет немного жарче, днем до +30 градусов. В целом по Украине средняя температура воздуха составит от 28 до 32 градусов выше нуля.

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.