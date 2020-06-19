Украину снова накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

В Украине сегодня, 19 июня, будет жарко и дождливо. Ливни, грозы и град, по прогнозам синоптиков, сегодня накроют всю страну. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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"19 июня в Украине кратковременные дожди (ночью местами), днем грозы, в Карпатском регионе значительные дожди; только ночью в юго-восточной части без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается восточный, со скоростью 5-10 м / с. В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м / с.

Температура установится на уровне 26-31 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее – тут ожидаются 21-26 градусов тепла.

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Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась. Сильные дожди превращают улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывает линии электропередач и валит деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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