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Украину снова накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

29 июня, 07:53

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Местами синоптики прогнозируют до 34 градусов жары

В Украине сегодня, 29 июня, в большинстве областей пройдут дожди и грозы. Несмотря на это, в стране будет царить жара – местами синоптики прогнозируют до 34 градусов тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Осадки ожидаются на Левобережье и в западных областях. Там в отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с. Что касается остальной территории, то там будет сухо.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 3-8 м/с. Температура в стране установится на уровне 25-30 градусов тепла. Еще жарче будет в южных областях – тут синоптики прогнозируют до 34 градусов жары.

В тренде
Украину снова накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

Напомним, в последние дни интенсивные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Только в Ивано-Франковской области подтопило более 200 населенных пунктов, разрушено 110 км автодорог и 90 мостов, погибли три человека, один пропал без вести.

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Кроме того, ранее потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

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