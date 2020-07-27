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Украину снова накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

27 июля, 07:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Несмотря на осадки, в стране будет жарко

В Украине сегодня, 27 июля, снова будут царить дожди и грозы – их синоптики прогнозируют в большинстве областей. При этом в стране будет жарко – местами ожидаются до 32 градусов жары.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, больше всего осадков будет в западных и юго-восточных регионах. На остальной же территории будет сухо.

Температура на западе страны установится на уровне 23-27 градусов тепла. Жарче будет в северных регионах – тут ожидаются 27- 31 градус тепла. Так же жарко будет и на юге Украины – 26-32 градуса тепла.

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Напомним, не так давно Киев накрыла непогода. В результате дождя и шквалов подтопило ряд улиц, движение трамваев было заблокировано, также были повалены несколько деревьев.

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А пока в Украине зной и в основном теплая погода, на другом полушарии планеты разбушевалась серьезная непогода. США атаковал опасный ураган "Ханна", тысячи людей остались без света. Власти рекомендовали населению эвакуироваться. В прибрежных районах на юге Техаса сейчас штормовая погода. Из-за проливных дождей есть опасность наводнений.

Видео: Reuters

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