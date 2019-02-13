Украину снова накроют дожди со снегом: какой будет погода на День Валентина

По всей территории страны ожидается плюсовая температура, но погода испортится

Фото: Сегодня

Украину снова накроют дожди со снегом: какой будет погода на День Валентина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/41c/55a/5c641c55a0145.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/41c/55a/5c641c55a0145.jpg 2019-02-13T15:56:00+02:00 Украина По всей территории страны ожидается плюсовая температура, но погода испортится

В Украине снова резко изменятся погодные условия. Если сегодня не было осадков, то завтра, 14 февраля, половину территории страны накроют дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики прогнозируют завтра снег с дождем и плюсовую температура 2-4 градуса, местами до +5.

В центре и на север страны также будет мокрая погода – снег с дождем. Только в Полтавской области будет облачно, но сухо. Температура воздуха 0-2 градуса выше нуля. В Киеве также пройдет мокрый снег и будет максимум два градуса тепла.

На востоке без осадков и облачно, но немного прохладней – температура будет колебаться от -1 до +1.

в южных областях синоптики обещают до +5, а осадки будут в виде снега с дождем только в Одесской области.

Отметим, 12 февраля Украины накрыла непогода, местами, в частности в Киеве, даже шел сильный снег. В итоге в шести областях были обесточены 188 населенных пунктов. Для обеспечения проезда на украинские дороги отправили 647 единиц спецтехники.

В свою очередь в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Черниговской области за ночь обесточено более 240 населенных пунктов.

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