Украину снова накроют дожди со снегом: какой будет погода на День Валентина
По всей территории страны ожидается плюсовая температура, но погода испортится
В Украине снова резко изменятся погодные условия. Если сегодня не было осадков, то завтра, 14 февраля, половину территории страны накроют дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях синоптики прогнозируют завтра снег с дождем и плюсовую температура 2-4 градуса, местами до +5.
В центре и на север страны также будет мокрая погода – снег с дождем. Только в Полтавской области будет облачно, но сухо. Температура воздуха 0-2 градуса выше нуля. В Киеве также пройдет мокрый снег и будет максимум два градуса тепла.
На востоке без осадков и облачно, но немного прохладней – температура будет колебаться от -1 до +1.
в южных областях синоптики обещают до +5, а осадки будут в виде снега с дождем только в Одесской области.
Отметим, 12 февраля Украины накрыла непогода, местами, в частности в Киеве, даже шел сильный снег. В итоге в шести областях были обесточены 188 населенных пунктов. Для обеспечения проезда на украинские дороги отправили 647 единиц спецтехники.
В свою очередь в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации сообщили, что в Черниговской области за ночь обесточено более 240 населенных пунктов.
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