Украину снова накроют грозовые дожди: синоптики предупредили о непогоде

Август начался с небольшого похолодания, местами сегодня температура будет меньше 20 градусов. 2 июля на большей части территории страны дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, на западе страны сегодня везде дожди с грозами, но температура воздуха будет комфортной – 22-25 градусов, на Закарпатье до +27.
В центре температура будет немного разниться: в Житомирской, Киевской (в том числе и в столице), Полтавской областях 21-23 градуса, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях – до +25. Везде грозовые дожди.
На севере и востоке прохладней всего будет в Сумской и Харьковской областях – 19-21 градус. В остальных областях этих регионов от 20 до 26 градусов.
На юге дождь пройдет только в Одесской области, а температура воздуха в регионе будет самой теплой – до +28.
Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.
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