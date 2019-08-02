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Украину снова накроют грозовые дожди: синоптики предупредили о непогоде https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-02T09:15:36+03:00 Украина Помимо мокрой погоды ожидаются температурные перепады от 19 до 28 градусов

Август начался с небольшого похолодания, местами сегодня температура будет меньше 20 градусов. 2 июля на большей части территории страны дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны сегодня везде дожди с грозами, но температура воздуха будет комфортной – 22-25 градусов, на Закарпатье до +27.

В центре температура будет немного разниться: в Житомирской, Киевской (в том числе и в столице), Полтавской областях 21-23 градуса, в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях – до +25. Везде грозовые дожди.

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На севере и востоке прохладней всего будет в Сумской и Харьковской областях – 19-21 градус. В остальных областях этих регионов от 20 до 26 градусов.

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На юге дождь пройдет только в Одесской области, а температура воздуха в регионе будет самой теплой – до +28.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. В частности, подтопило проспект Победы возле станции метро "Политехнический институт". Причем торговцы из перехода возле метро положили на асфальт мешки с песком, чтобы сдержать потоки воды. Но и это было далеко не все.

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