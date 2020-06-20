Украину снова зальет дождями: где ждать непогоды (карта)

В Украине сегодня, 20 июня, будет жарко, но большинство областей накроют дожди и грозы. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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"В большинстве областей пройдут грозовые дожди, днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м / с, на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются значительные дожди", – говорится в сообщении.

Температура в стране установится на уровне 27-29 градусов тепла. На севере будет жарче всего – тут прогреет до 32 градусов. В западных областях будет прохладнее – синоптики прогнозируют 21-25 градусов тепла.

Отметим, что в последние дни непогода не на шутку разбушевалась. Сильные дожди превращают улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывает линии электропередач и валит деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

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Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям. Она рассказала, что происходит с климатом, как эти изменения будут отражаться на нашей жизни и чего следует ждать украинцам в ближайшие годы.

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