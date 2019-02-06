Украину снова засыпает снегом: синоптики уточнили прогноз погоды
Несмотря на снег, автодорожники уверяют в обеспечении проезда на дорогах государственного значения
Сегодня в Украине ожидается ухудшение погоды, в основном в центральных и северных областях, где будет идти снег, дождь с мокрым снегом, хотя температура воздуха будет оставаться выше нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны сегодня 2-4 градуса тепла, на Закарпатье – до +6. Осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются лишь в Хмельницкой и Львовской областях.
А вот в центральных и северных областях почти везде будет идти снег, местами с дождем. Лишь в Житомирской области синоптики обещают сухую погоду. Температура воздуха в этих регионах до двух градусов тепла.
В Киевской области будет идти снег и температура до +2.
На востоке снег будет только в Харьковской области, а так везде без осадков и температура 2-4 градуса выше нуля.
На юге сухо и теплее всего – 4-6 градусов, в Крыму до +9.
Синоптики также предупреждают, что в большинстве центральных, южных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый) на дорогах гололед.
В горах и на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
В свою очередь в "Укравтодоре" отметили, что, несмотря на осложнение погодных условий, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.
"Состояние покрытия на а/д государственного значения в большинстве областей мокрое, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженное. Выполняются работы по расчистке обочины и обработке противогололедными материалами проезжей части дороги. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Для оперативного обеспечения проезда дорожными организациями задействованы в работе 206 единиц техники и 317 рабочих", – сообщили в компании.
А пока в Украине все еще держится потепление, на Россию обрушились аномальные морозы. До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов.
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