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Украину ждут температурные качели: синоптики дали прогноз на 17 марта (карта)

17 марта, 07:59

Тина Наринецкая

Холоднее всего будет в Карпатах

Начало "карантинной" недели в Украине будет прохладным, а в некоторых областях синоптики прогнозируют дожди. Чего ждать от погоды во вторник, 17 марта – рассказали в Украинском гидрометцентре.

"17 марта на Волыни и Ровенщине ночью небольшой дождь со снегом, днем ​​в северных и Винницкой областях местами дождь, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

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Температура установится на уровне ​​4-9 градусов тепла, в западных и юго-западных областях – 10-13 градусов тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – ​​около 0 градусов.

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Ранее мы писали, что в Киеве после ухудшения погодных условий на минувших выходных температура воздуха начнет расти только к концу текущей недели.

О том, какой будет погода этой весной, читайте в материале: Дожди со снегом, маловодье и прохлада: прогноз погоды на весну. Также ранеемы публиковали прогноз погоды на весь 2020 год.

Каких бед натворила непогода в Украине совсем недавно – смотрите в сюжете "Сегодня":

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