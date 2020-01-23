Украину "взяли в тиски" циклоны и антициклон: какой погоды ждать украинцам

Погода в Украине испортится всего в нескольких областях, а так везде будет сухо

/ Фото: Pixabay

Пока в Карпатах настоящая снежная зима, на остальной территории Украины максимум мокрый снег, и то всего в трех областях. Температура воздуха днем будет плюсовой, а ночью мороз до -7. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра Украина окажется между мощной северной циклоничнистю и не менее масштабным антициклоном, который охватывает практически всю континентальную Европу.

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"Европейские тенденции у нас, естественно, сильнее, поэтому и осадков существенных завтра не предвидится. Только кусочек теплого фронта (на карте красный хвостик) черкнет по северным областям Украины, закрывая солнце и иногда организуя осадки. То есть, завтра в большинстве наших областей будет преобладать сухая погода. Лишь в Житомирской, Киевской областях затянет облаками, а в Черниговской, Сумской и Харьковской областях вероятен небольшой дождь или мокрый снег. Ветер постепенно угомонится – с сильного перейдет в умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 мороза, на востоке и в горах местами до -7 градусов; завтра днем ​​в Украине 0-5 градусов тепла", – написала Диденко.

В Киеве 24 января ожидается погода облачная, но без осадков. Ветер западный, 5-12 м/с, порывистый, но уже слабее, чем сегодня. Ночью около нуля, днем – ​до 3 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине погода будет меняться чуть ли не каждый день – то осадки, то сухо, прохлада будет сменяться плюсовой температурой. Однако не обойдется и без настоящих зимних морозов.

А тем временем под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей. Смотрите в сюжете, как это было:

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