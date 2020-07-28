Украину зацепит циклон Dana: даже грозы не спасут от адской жары

Синоптик также рассказала, когда в Украине спадет высокая температура

Запад Украины снова атакует непогода. Стихия продолжит бушевать в этом регионе и завтра. В то же время 29 июля на всей территории страны будет жарко, местами будет доходить до 35 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в среду атмосферный фронт северного циклона Dana оттеснит по сторонам антициклоны Albrecht и Balu и принесет грозовые дожди на запад Украины, в Житомирскую, Винницкую, и местами в Киевскую области.

"Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе. Жара пока остается в Украине. В среду в течение дня ожидается 30-35 градусов, в западных областях 26-30 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 29 июля местами дождь, гроза. Большая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко – до +33.

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Синоптик прогнозирует, что в четверг жара спадет до 26-27 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье в Киеве будет еще свежее – 22-24 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июля стихия снова натворила беды в западных областях. Ливень затопил Ужгород, авто "плыли" по улицам. Городская канализация не выдержала такого количества осадков. Сильно пострадал и автовокзал в Ужгороде.

Также на Закарпатье из-за непогоды улицы превратились в реки, разрушенные мосты. Из-за дождей в горных ручьях и реках произошло резкое поднятие уровня воды.

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