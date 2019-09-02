Украину зацепит похолодание: синоптик рассказала, где резко спадет жара

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Завтра, 3 сентября, запад страны не только накроют дожди с грозами, но и придет похолодание, местами будет всего 15-18 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, похолодание завтра придет только в западные области.

"Температура воздуха снизится до 18-23 градусов. В Хмельницкой и Тернопольской еще до +26, а вот на Волыни, Ровенщине и, конечно, в Карпатах будет еще свежее – 15-18 градусов. Дожди с локальными грозами пройдут на западе, также влажность может коснуться Житомирщины и Киевщины", – написала Диденко.

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Синоптик отметила, что на остальной территории Украины будет сухо и жарко – 27-33 градуса.

В Киеве завтра, 3 сентября, будет жарко, около 30 градусов, солнечно, однако есть вероятность влажных облаков, добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечают, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Министерство, по предварительным данным, прогнозирует в 2019 году урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине зной и по-настоящему летняя погода, на Японию обрушились ливни – власти страны рекомендовали эвакуировать более 700 тысяч человек. Смотрите подробнее в видеосюжете:

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