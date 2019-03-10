Украину зальют дожди: синоптики предупредили об изменении погоды
Потепление никуда не денется, однако погода испортится – мокро будет почти везде
В Украину пришли дожди. Сегодня почти на всей территории страны будет мокро, но все же будет тепло – в среднем 10 градусов, местами даже до +16. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в западных областях будут везде дожди и температура 9-11 градусов, на Закарпатье немного теплее – 11-13 тепла.
В центральных и северных областях синоптики также обещают довольно теплую погоду 9-12 градусов и осадки. В Киевской области 8-10 тепла и тоже мокро.
На севере температура на пару градусов ниже – 7-9 тепла и дожди.
Теплее всего сегодня будет на юге – 13-16 градусов тепла. А вот дождь пройдет только в Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре в западных областях – на протяжении суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории страны днем 15-20 м/с.
Как мы писали, недавно в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели итоги аномально теплой зимы. Ученые также рассказали, когда было холоднее всего зимой, а какой день стал самым теплым.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как в американском штате Калифорния был зафиксирован новый метеорологический рекорд – за пять минут жители штата наблюдали полторы тысячи молний.
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