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Украину зальют дожди: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:19

Несмотря на мокрую погоду, серьезное похолодание отходит и в Украине потихоньку начинает теплеть

Фото: Сегодня

Из-за непогоды и похолодания в последние дни в Чернигове даже возобновили отопительный сезон, но уже начинает потихоньку теплеть. Сегодня в Украине будет везде мокро, однако температура воздуха начинает подниматься и почти по всей территории страны ожидается не менее 10 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны температурные качели: в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях 8-11 тепла, во Львовской, Ровенской и Волынской – 11-14 и на Закарпатье до +16.

В центральных северных и восточных областях погода будет примерно одинаковой 9-13 градусов тепла, везде дожди.

Будет мокро и на юге. "Прохладней" всего ожидается в одесской области – 9-11 тепла, а в остальных областях региона – 11-14 градусов.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А пока в Украине немного подпортилась погода, на юге США бушуют смерчи. Последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев. Очевидцы сообщают о 16 торнадо в южных штатах США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек и еще десятки пострадавших. Смотрите об этом в сюжете "Сегодня".


Фото: Reuters

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Тег погода, синоптики, непогода, прогноз погоды, дожди

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